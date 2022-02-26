Украинцы обещают щедро заплатить за информацию о криптокошельках врага
Украинское криптосообщество обещает вознаграждение за любую информацию о криптовалютных кошельках российских и белорусских политиков и их ближайшего окружения - представителей, доверенных лиц, детей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Блокчейн-индустрия - не место для российских политических преступников", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в связи с последними событиями политические преступники и их приспешники, вероятно, будут пытаться вывести свои капиталы в криптовалютные активы.
"Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна нулю", - добавил министр.
"Мы щедро заплатим за предоставление всей доступной информации! Обращайтесь к @ArtemAf", - пообещал Федоров.
Ранее сегодня Федоров сообщил, что обратился к руководству Google, YouTube, Netflix, Facebook и Instagram с просьбой заблокировать россиянам доступ к этим сервисам.
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