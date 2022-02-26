В Украине массово ловят российских диверсантов

Российские войска активно используют группы диверсантов, забрасывая их в украинские города в форме ВСУ или в штатской одежде.

В целом ряде городов Украины задерживаются российские диверсионные группы. Соответствующими фото- и видеодоказательствами украинцы делятся в соцсетях.

Так, группу диверсантов поймали в Харькове.

В Никополе поймали диверсантов, переодевшихся в украинску форму.

Диверсантов в штатском задержали на столичной Оболони.

И еще одно задержание диверсантов в Киеве.

Также диверсанты используют документы украинских разведчиков.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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