Почта
 

В Украине массово ловят российских диверсантов

Российские войска активно используют группы диверсантов, забрасывая их в украинские города в форме ВСУ или в штатской одежде.
В Украине массово ловят российских диверсантов

В целом ряде городов Украины задерживаются российские диверсионные группы. Соответствующими фото- и видеодоказательствами украинцы делятся в соцсетях.

Так, группу диверсантов поймали в Харькове.

В Никополе поймали диверсантов, переодевшихся в украинску форму.

Диверсантов в штатском задержали на столичной Оболони.

И еще одно задержание диверсантов в Киеве.

Также диверсанты используют документы украинских разведчиков.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK