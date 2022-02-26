В Украине массово ловят российских диверсантов
В целом ряде городов Украины задерживаются российские диверсионные группы. Соответствующими фото- и видеодоказательствами украинцы делятся в соцсетях.
Так, группу диверсантов поймали в Харькове.
В Никополе поймали диверсантов, переодевшихся в украинску форму.
Диверсантов в штатском задержали на столичной Оболони.
И еще одно задержание диверсантов в Киеве.
Также диверсанты используют документы украинских разведчиков.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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