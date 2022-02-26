В Сумах продолжаются бои, по области распространяют гаджеты со взрывчаткой

Жителей Сум просят не приближаться к окнам, поскольку в городе идут уличные бои. Также по территории области разбрасывают гаджеты и игрушки, начиненные взрывчаткой.

На улицах города Сумы идут бои, местных жителей просят оставаться дома. Об этом днем в субботу, 26 февраля, сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.

"На улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон", - говорится в сообщении.

При этом в ВГА добавили, что угрозы артиллерийских обстрелов пока нет.

Также в администрации предупреждили, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории заминированных ценных вещей и технических гаджетов.

Жителей просят не трогать подобные вещи и срочно сообщать о таких фактах.

"Срочно! Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает", - говорится в сообщении.

Там также попросили распространить эту информацию среди жителей области.

Ранее сообщалось, что силы территориаьной обороны Сум начали останавливать колонну вражеских бензовозов в городе.

Также сообщалось, что в Сумах российский военный вел переговоры с жителями города о сдаче в плен. соответствующее видео опубликовали очевидцы.

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