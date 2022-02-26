Захват ЧАЭС: Украина обратилась в МАГАТЭ

В Киеве опасаются, что ядерный объект, который находится под контролем оккупантов, является зоной наибольшего риска.

Постоянное представительство в Украине международных организаций (Вена) направило письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проконтролировать действия российских войск на Чернобыльской атомной станции. Об этом в субботу, 26 февраля, информирует Интерфакс-Украина.

Украинская сторона проинформировала МАГАТЭ о захвате 24 февраля ЧАЭС "неадекватными и непредсказуемыми" российскими войсками, в результате чего ядерные объекты на всей территории Украины остаются в зоне наибольшего риска.

В связи с этим Киев призывает организацию cоздать специальную оперативную группу для наблюдения за действиями РФ на ЧАЭС, которые "дают основания сомневаться в эффективности существующих режимов безопасности".

Кроме того, Украина просит поднять вопрос о введении санкций на строительство новых АЭС по технологиям, разработанным в России, а также провести международный аудит ядерного материала, находящегося в ее распоряжении.

"Украина рассматривает МАГАТЭ как уникальную и мощную международную организацию, надеясь, что наряду с выражением глубокой озабоченности оно создаст условия для оказания давления на Россию до того, как президент Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия как последнего аргумента в его борьбе за личные амбиции", - говорится в письме.

Как сообщалось, сегодня российская авиация проводит имитацию воздушного боя над зоной отчуждения в Чернобыле, чтобы обвинить в этом украинцев.

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