Ответным ракетным ударом ВСУ уничтожили российскую военную колонну в районе города Городня.

В городе Чернигов российские оккупанты нанесли удар из РСЗО Град. Ракеты попали в жилой дом. В областной больнице выбиты окна, сообщает Суспільне. В свою очередь ВСУ в Черниговской ракетным ударом уничтожили большую колонну противника, информирует оперативное командование Север.

Как рассказал Суспільному очевидец Александр Гашпар, в областной больнице в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке вылетели окна, которые были в деревянных рамах. Металлопластиковые выстояли.

СМИ публикуют видео жилого дома на улице Белова в Чернигове. Ракеты попали в квартиры на верхнем этаже.

Cмотрите фотогалерею: В Чернигове жилой дом попал под обстрел из Града

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал все население Чернигова, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне города, спрятаться в укрытие, а при невозможности – находиться дома.

В свою очередь командование Север сообщает, что сегодня после обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

"В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 единиц техники, большие потери личного состава, много раненых", – говорится в сообщении.