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В Харькове ракета прилетела на детскую площадку

Неуправляемая ракета прилетела на детскую площадку, но не разорвалась. Фото публикуют харьковчане.
В Харькове ракета прилетела на детскую площадку

В Харькове на детскую площадку возле жилого дома прилетела неуправляемая ракета, но не взорвалась. Соответствующее фото в сети публикуют очевидцы.

Ранее В Харькове неразорвавшаяся ракета была обнаружена в районе Конного рынка.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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