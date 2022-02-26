В Харькове ракета прилетела на детскую площадку

Неуправляемая ракета прилетела на детскую площадку, но не разорвалась. Фото публикуют харьковчане.

В Харькове на детскую площадку возле жилого дома прилетела неуправляемая ракета, но не взорвалась. Соответствующее фото в сети публикуют очевидцы.

Ранее В Харькове неразорвавшаяся ракета была обнаружена в районе Конного рынка.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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