Песков: Украина отказалась от переговоров

Россия якобы ждала ответ Украины о переговорах и поэтому приостановили наступление, а после отказа - возобновила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в субботу, 26 февраля, что Украина отказалась от переговоров о прекращении войны, пишет ТАСС

"Вчера в свете ожидавшихся переговоров Путин дал приказ о приостановке продвижения группировки российских вооруженных сил… Украинская сторона отказалась от переговоров... План российской военной операции возобновился", - заявил он.

Песков добавил, что так как "украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Слова Пескова подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - заявил Арестович Стране. Напомним, накануне Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров , чтобы прекратить гибель людей.

Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в Минске. Позже он добавил, что Киев взял паузу в этом вопросе.

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