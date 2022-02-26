СБУ создала чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ

Гражданам Украины предлагают оперативно сообщать о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп.

Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп.

"Видите русские войска и технику?

Заметили вражеские ДРГ?

Сообщите об этом немедленно!

Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot

Достоверность проверена!

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war

Защитим Украину вместе!", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников заявил о смене тактики российскими войсками. По его словам, быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и десант.

В настоящий момент во многих городах Украины массово ловят российских диверсантов.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн