СБУ создала чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ
Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп.
"Видите русские войска и технику?
Заметили вражеские ДРГ?
Сообщите об этом немедленно!
Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot
Достоверность проверена!
Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, просьба отправлять информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war
Защитим Украину вместе!", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников заявил о смене тактики российскими войсками. По его словам, быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и десант.
В настоящий момент во многих городах Украины массово ловят российских диверсантов.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн