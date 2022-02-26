Беларусь совместно с РФ ведет войну против Украины – Госпогранслужба

Свое обращение генерал-майор Сергей Дейнеко подписал "с презрением", добавив, что сотрудники белорусского погранведомства "не имеют права называть себя пограничниками".

Власти Беларуси оказывают активную поддержку российской армии во время ее вторжения в Украину. В связи с этим председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко направил главе белорусского погранведомства официальное обращение. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", – написал Дейнеко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все, что "он думает о действиях Беларуси, он высказал руководителю белорусского пограничного ведомства" в своем обращении, фотографию которого Дейнеко прикрепил к своей публикации.

"Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценностями жизни. Мы победим! Будьте вы прокляты, твари", – подчеркнул Дейнеко.

Свое обращение генерал-майор подписал "с презрением", добавив, что сотрудники белорусского погранведомства "не имеют права называть себя пограничниками".

Фото: Сергей Дейнеко

Как известно, из Беларуси российские войска зашли на территорию Украины и захватили ЧАЭС. Также из Беларуси велся обстрел баллистичесми ракетами.

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