По факту гибели 7-летней девочки в Ахтырке начато производство

Алиса была ранена при обстреле из тяжелой артиллерии детского садика. Ребенок скончался в больнице.

По факту гибели 7-летней Алисы в городе Ахтырка в Сумской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры

"Маленькая девочка стала очередной жертвой кровавого агрессора. 25 февраля 2022 года она была тяжело ранена при обстреле детского сада из тяжелой артиллерии. Ребенок скончался в больнице. Виновные будут наказаны!", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуроры документируют все преступления и за каждое из них преступникам придется отвечать.

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Напомним, 25 февраля на Киевщине в результате авиаудара погибли четверо гражданских, 15 раненых.

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