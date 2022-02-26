В Ахтырке при обстреле воинской части и жилых домов ранено 70 человек

В результате обстрела погибла женщина. Возможна остановка теплоэлектроцентрали. Специалисты пытаются этого не допустить.

В городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты нанесли три ракетных удара по воинской части и обстреляли жилые кварталы. Погибла женщина, ранено 70 человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Сумскую облгосадминистрации.

Сначала враг обстрелял жилые дома, потом нанес три ракетных точечных удара по воинской части.

Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Специалисты пытаются восстановить работу системы.

Добавим, что по факту гибели 7-летней девочки в Ахтырке начато производство. Ребенок был ранен при обстреле детского сада.

Также сообщалось, что в Чернигове жилой дом попал под обстрел из Града.

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