Минцифра просит Илона Маска дать Украине спутниковый интернет

Украинский министр обратился к основателю проекта Starlink

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету системы Starlink. О своей просьбе министр рассказал в Facebook.

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"Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют мирное население Украины!" – говорится в обращении Федорова к бизнесмену.

Глава Минцифры отметил, что Украина нуждается в поддержке –станциях Starlink и доступе к спутниковому интернету. Кроме того, Федоров попросил Маска обратиться "к думающим россиянам", чтобы те выходили на улицы с протестом против войны.

Напомним, ранее Федоров обратился в Apple с просьбой заблокировать Apple Store в России. Глава Минцифры призывает компанию присоединиться к санкциям США и запретить россиянам загружать свои продукты в маркеты.

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