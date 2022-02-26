Россия объявила "операцию" в украинских водах Черного моря

Пограничники наблюдают активность вражеских дронов агрессора. Они разведывали побережье Черного моря и реки Дунай.

Российские ВМС закрыли район в северо-западной части Черного моря якобы для "контртеррористической операции". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в субботу, 26 февраля.

"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", – говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства.

В ГПС Украины отметили, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег.

Кроме этого, утром 26 февраля пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали побережье Черного моря и реки Дунай.

"Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину. Отметим, что с начала открытого вторжения в Украину Россия попала как минимум в три гражданских судна в Черном море", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ночью 26 февраля вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины Григорий Куропятников. Беспилотник был сбит на подлете к Черноморску, а корабль продолжил службу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о запрете Турции на проход боевых кораблей РФ в Черное море. Этот вопрос он обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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