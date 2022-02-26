Защитники острова Змеиный могут быть живы - ГПСУ

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники острова Змеиного живы", - говорится в сообщении.

Остров Змеиный уже вернули под контроль Украины / Корреспондент.net

Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 26 февраля.

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В частности, российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

"Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 февраля россияне вели обстрелы с кораблей и применили боевую авиацию по военным ВСУ. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого россияне пытались запугать украинских воинов и требовал сложить оружие, однако никто не сдался.