Оккупанты из Градов обстреляли пригород Мариуполя и сам город, попав в жилые дома и школу.

Российская армия не прекращает обстрелы Мариуполя и окрестностей. Так, в результате авиаударов по поселку Сартана погибли три человека, ранено трое, среди которых ребенок. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко

"Путин только что принес свой русский мир в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей", - написал он в своем Telegram.

Также был обстрелян Градами Левобережный район. Снаряды попали в жилые дома и школу №48.

По словам Геращенко, в подвале в момент обстрела были беженцы из Волновахи. По предварительной информации, пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: При обстреле поселка под Мариуполем погибли три человека

"Количество раненых растет. Сегодня их число достигло 58 человек", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, добавив, что все раненые получают необходимую медицинскую помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Бойченко отметил, что оккупанты регулярно обстреливают подстанции.

"Частично от электричества отрезан Левобережный район и Кальмиусский район. Мы ждем прекращения огня, чтобы восстановить электроснабжение… Насколько возможно мы координируем работу всех служб и помогаем нашим Вооруженным силам Украины. Моральный дух сегодня наших воинов достаточно высок", - сказал мэр.

Он также поблагодарил мариупольцев, записавшихся в Территориальную оборону.

Мариуполь остается под контролем ВСУ

Напомним, 25 февраля под Мариуполем ВСУ уничтожили 22 российских танка. Мэр сообщил о боевых потерях противника и рассказал о раненых защитниках, призвав горожан сдавать кровь.



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