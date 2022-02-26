Офис президента уличил Кремль во лжи

Россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. В то время как переговоры должны основываться на здравом уме, отметил Михаил Подоляк.

Российская сторона лжет, заявляя о том, что у войск страны-агрессора был приказ остановить наступление в ожидании переговоров с Киевом. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для Интерфакс-Украина в субботу, 26 февраля.

"Ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – заявил Подоляк.

Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами. По его словам, Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистическая амбиция", – отметил Подоляк.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров о прекращении войны.

Напомним, накануне Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить гибель людей.



Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в Минске. Позже он добавил, что Киев взял паузу в этом вопросе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet