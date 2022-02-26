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"Хуже, чем у нас": Показана разваленная военная техника россиян

Украинский солдат рассмеялся над утверждением, что у "РФ самая мощная армия в мире".
"Хуже, чем у нас": Показана разваленная военная техника россиян
На фото российские войска во временно оккупированном Крыму направляются на материковую часть Украины / EPA / UPG

Украинские военные показали состояние трофейной военной техники, отобранной у россиян, вторгнувшихся в нашу страну. Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

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На видео показано реальное состояние техники, на которой воюет "наисильнейшая армии мира". 

"Короче, русская х**ния хуже, чем у нас, пацаны. Механы, смотрите и плачьте. И это самая сильная армия в мире. Здесь всему конец",- отмечает украинский военный.

Ранее мы писали о том, что корабль РФ уничтожил "дружественным огнем" свой же самолет.

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