Украина получит 200 ракет Stinger от Нидерландов

Украинские военные получат зенитные ракеты для уничтожения авиационной техники оккупантов.

Власти Нидерландов приняли решение поставить Украине 200 зенитных ракет Stinger. Об этом сообщил советник по иностранным делам и обороне премьер-министра Нидерландов Джеффри ван Левен в Twitter в субботу, 26 февраля.

"Нидерланды поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger. Другие защитные материалы уже в пути", – написал ван Левен.

Напомним, 25 февраля в Украину прибыла колонна грузовиков с боеприпасами, которые Польша передала украинским военным.

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