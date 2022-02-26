Почта
 

Под Херсоном оккупанты подбили "скорую" - соцсети

Врачи начали оказывать помощь своему пациенту прямо в поле. На заднем фоне стоял огонь, вероятно, от взрывов.
Под Херсоном оккупанты подбили "скорую" - соцсети

По Херсоном российские оккупанты подбили автомобиль скорой помощи. Соответстующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, что медики везли раненого, но прямо на пути они попали под обстрел.

В результате, врачи остановились и прямо в поле начали оказывать пациенту помощь.

На задне плане был виден клуб дыма и огня.

Напомним, ранее сегодня мэр Херсон заявил, что над городом установлен украинский флаг.

Херсонщина продолжает давать отпор врагу - ОГА

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK