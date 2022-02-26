Под Херсоном оккупанты подбили "скорую" - соцсети
Врачи начали оказывать помощь своему пациенту прямо в поле. На заднем фоне стоял огонь, вероятно, от взрывов.
По Херсоном российские оккупанты подбили автомобиль скорой помощи. Соответстующее видео появилось в сети.
На кадрах видно, что медики везли раненого, но прямо на пути они попали под обстрел.
В результате, врачи остановились и прямо в поле начали оказывать пациенту помощь.
На задне плане был виден клуб дыма и огня.
Напомним, ранее сегодня мэр Херсон заявил, что над городом установлен украинский флаг.
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