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В сети появились видео уничтоженных колонн россиян

Видео сняты в разных регионах нашей страны - на Херсонщине, под Черниговом, в Харьковской области.
В сети появились видео уничтоженных колонн россиян

Украинцы активно выкладывают в соцсети видеоролики, на которых запечатлены уничтоженные украинскими военнослужащими военные колонны российских оккупантов.

Снимая разбитые колонны оккупантов граждане в выражениях не стесняются. И почти у всех один вопрос: "Что вы делали на нашей земле?".

На кадрах сожженная российская техника и тела российских военных. Есть фото и с брошенной под Харьковом российской техникой

Видео сделаны в разных регионах Украины – на Херсонщине, под Черниговом, у Харькова и др.

 
 
 
 
 
 

Добавим, по состоянию на 25 февраля сообщалось о 2800 уничтоженных российских военных. Также в этот день на Черниговщине уничтожили более 30 вражеских танков.

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