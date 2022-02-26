На Донетчине за сутки погибли 19 мирных жителей - глава ВГА

По словам Кириленко, армия Российской Федерации убивает гражданских и ни в чем неповинных людей.

В Донецкой области результате обстрелов российских войск в субботу, 26 февраля, погибли 19 мирных жителей. Об этом сообщил в Facebook руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"За 26 февраля (по состоянию на 17:00) в результате российских обстрелов погибли 19 гражданских, ранены 73 человека", - написал он.

По его словам, в Волновахе - 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок), в Сартане - 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок), в Мариуполе - 58 раненых, в Сопино - 3 раненых, в Южном - 1 раненый.

Напомним, ранее сегодня оккупанты подбили "скорую". Медики были вынуждены оказывать помощь пациенту прямо в поле.

На Донетчине за сутки погибли четверо людей, разрушено 30 домов

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