Почта
 

На Донетчине за сутки погибли 19 мирных жителей - глава ВГА

По словам Кириленко, армия Российской Федерации убивает гражданских и ни в чем неповинных людей.
На Донетчине за сутки погибли 19 мирных жителей - глава ВГА

В Донецкой области результате обстрелов российских войск в субботу, 26 февраля, погибли 19 мирных жителей. Об этом сообщил в Facebook руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"За 26 февраля (по состоянию на 17:00) в результате российских обстрелов погибли 19 гражданских, ранены 73 человека", - написал он.

По его словам, в Волновахе - 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок), в Сартане - 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок), в Мариуполе - 58 раненых, в Сопино - 3 раненых, в Южном - 1 раненый.

Напомним, ранее сегодня оккупанты подбили "скорую". Медики были вынуждены оказывать помощь пациенту прямо в поле.

На Донетчине за сутки погибли четверо людей, разрушено 30 домов

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK