В Харьковской области силы РФ обстреляли автобус: пять жертв

Среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

В районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области в субботу, 26 февраля, российские войска открыли огонь по рейсовому автобусу, погибли пятеро пассажиров. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминитсрации Павел Кириленко.

"5 человек погибли, 6 ранены, все - жители Торецкой громады. Они находились в рейсовом автобусе, который попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области", - написал он.

Как указано, среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

Напомним, вчера в Луганской области российские войска обстреляли автобусы, которые направлялись для эвакуации мирного населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet