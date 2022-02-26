УЗ разрушила все железнодорожные переходы между Украиной и РФ

В планах украинской компании перенаправить грузовые перевозки в Европу с целью стать полноценным участником логистической цепочки ЕС.

Укрзализныця уничтожила все железнодорожные переходы с Россией и разорвала сотрудничество с ОАО Российские железные дороги. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Мининфраструктуры.

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО Укрзализныця ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники", - сказал представитель ведомства.

В планах украинской компании перенаправить грузовые перевозки в Европу с целью стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Кроме того, как указано, УЗ продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России, организует перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.

Напомним, вчера в УЗ сообщили, что в связи с опасностью продолжения курсирования компания отменяет ряд пригородных поездов по всей стране. В то же время по Украине продолжают курсировать около 80% пассажирских поездов, однако они не соблюдают график и меняют маршруты.

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