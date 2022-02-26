ВСУ рассказали украинцам, как задержать врага

В Сухопутных войсках ВСУ просят украинцев поспособствовать задержанию врага и быть бдительными.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины с рядом просьб, которые помогут предотвратить продвижение врага. Об этом защитники сообщили в Facebook.

Армия просит жителей страны:

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива - нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу - валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его... новый вырастет на костях оккупанта!!!

4. У кого налицо ЭСКАЛАТОРЫ, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!

5. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг - нет. Если спрашивают, где находимся - проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг - нет. Если спрашивают, где находимся - проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!

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