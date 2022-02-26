Зеленский: Отключение РФ от SWIFT началось

Если маленькие украинцы рождаются даже в укрытиях, то у врага нет никаких шансов победить в этой войне, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 26 февраля, выступил с очередным обращением, в котором заявил, что Украина будет бороться столько, сколько понадобится для мира.

"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне", - сказал глава государства.

Также в ходе выступления он подчеркнул, что "по SWIFT уже все решено. Процедура отключения российского агрессора от платежной системы началась".

По словам украинского лидера, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал Украине помочь с нефтепродуктами. Также Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Киева и Москвы.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что президент Турции введет запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

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