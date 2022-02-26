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Украинские киберполицейские заблокировали российские сайты

Среди взломанных сайтов – известные пропагандистские российские медиа-ресурсы, сайт госуслуг, минобороны, Госдумы, МЧС и Кремля.
Украинские киберполицейские заблокировали российские сайты

Киберполиция совместно с волонтерами заблокировали сайты страны-агрессора. Недоступными остаются онлайн-ресурсы российского правительства, крупнейших СМИ, а также банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", - говорится в сообщении

Список заблокированных ресурсов:

  • lenta.ru
  • ria.ru
  • rt.com
  • kremlin.ru
  • smotrim.ru
  • tass.ru
  • tvzvezda.ru
  • vsoloviev.ru
  • 1tv.ru
  • vgtrk.ru
  • zakupki.gov.ru
  • vesti.ru
  • online.sberbank.ru 
  • sberbank.ru
  • vtb.ru
  • duma.gov.ru
  • rtr-planeta.com
  • 5-tv.ru
  • rkn.gov.ru
  • rg.ru
  • government.ru
  • data.gov.ru
  • mchs.gov.ru
  • ac.gov.ru
  • svr.gov.ru
  • gov.ru
  • council.gov.ru
  • premier.gov.ru
  • minenergo.gov.ru
  • economy.gov.ru
  • edu.gov.ru
  • torgi.gov.ru
  • chechnya.gov.ru
  • gosuslugi.ru
  • epp.genproc.gov.ru
  • ach.gov.ru
  • scrf.gov.ru
  • mil.ru

Тем временем министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве.

"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д. Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем выкладывать здесь. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте", написал он в Telegram.

Хакеры взломали сайт Кремля

Напомним, хакеры Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть. Позже Anonymous выдвинули ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Они намерены обнародовать "всю грязь" лично про Путина и его соратников. Хакеры требуют отставки Путина.
 

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