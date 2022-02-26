Украинские киберполицейские заблокировали российские сайты

Среди взломанных сайтов – известные пропагандистские российские медиа-ресурсы, сайт госуслуг, минобороны, Госдумы, МЧС и Кремля.

Киберполиция совместно с волонтерами заблокировали сайты страны-агрессора. Недоступными остаются онлайн-ресурсы российского правительства, крупнейших СМИ, а также банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", - говорится в сообщении

Список заблокированных ресурсов:

lenta.ru

ria.ru

rt.com

kremlin.ru

smotrim.ru

tass.ru

tvzvezda.ru

vsoloviev.ru

1tv.ru

vgtrk.ru

zakupki.gov.ru

vesti.ru

online.sberbank.ru

sberbank.ru

vtb.ru

duma.gov.ru

rtr-planeta.com

5-tv.ru

rkn.gov.ru

rg.ru

government.ru

data.gov.ru

mchs.gov.ru

ac.gov.ru

svr.gov.ru

gov.ru

council.gov.ru

premier.gov.ru

minenergo.gov.ru

economy.gov.ru

edu.gov.ru

torgi.gov.ru

chechnya.gov.ru

gosuslugi.ru

epp.genproc.gov.ru

ach.gov.ru

scrf.gov.ru

mil.ru

Тем временем министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве.

"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д. Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем выкладывать здесь. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте", написал он в Telegram.

Хакеры взломали сайт Кремля

Напомним, хакеры Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть. Позже Anonymous выдвинули ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Они намерены обнародовать "всю грязь" лично про Путина и его соратников. Хакеры требуют отставки Путина.



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