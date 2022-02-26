Украинские киберполицейские заблокировали российские сайты
Киберполиция совместно с волонтерами заблокировали сайты страны-агрессора. Недоступными остаются онлайн-ресурсы российского правительства, крупнейших СМИ, а также банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", - говорится в сообщении
Список заблокированных ресурсов:
- lenta.ru
- ria.ru
- rt.com
- kremlin.ru
- smotrim.ru
- tass.ru
- tvzvezda.ru
- vsoloviev.ru
- 1tv.ru
- vgtrk.ru
- zakupki.gov.ru
- vesti.ru
- online.sberbank.ru
- sberbank.ru
- vtb.ru
- duma.gov.ru
- rtr-planeta.com
- 5-tv.ru
- rkn.gov.ru
- rg.ru
- government.ru
- data.gov.ru
- mchs.gov.ru
- ac.gov.ru
- svr.gov.ru
- gov.ru
- council.gov.ru
- premier.gov.ru
- minenergo.gov.ru
- economy.gov.ru
- edu.gov.ru
- torgi.gov.ru
- chechnya.gov.ru
- gosuslugi.ru
- epp.genproc.gov.ru
- ach.gov.ru
- scrf.gov.ru
- mil.ru
Тем временем министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве.
"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д. Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем выкладывать здесь. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте", написал он в Telegram.
Напомним, хакеры Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть. Позже Anonymous выдвинули ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Они намерены обнародовать "всю грязь" лично про Путина и его соратников. Хакеры требуют отставки Путина.
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