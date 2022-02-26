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РФ похвасталась взрывом дамбы для сдерживания поставок воды в Крым

В соцсетях пишут, что это фейк, так как дамба на кадрах не похожая на настоящую. Предполагается, что информация была смонтирована для пропагандистского телеканала.
РФ похвасталась взрывом дамбы для сдерживания поставок воды в Крым

Российские войска якобы взорвали дамбу на украинской территории, которая сдерживала поставки воды на оккупированный Крым. Видео подрыва было показано в эфире телеканала Звезда, РФ.

Позже в сети появилась информация, что это фейк. Так как настоящая дамба выглядит совсем иначе.

Фото: t.me/insiderUKR/22045 
Дамба для сдерживания воды в Крым

Отметим, после аннексии Крыма в 2014 году поставки воды были остановлены.

Напомним, в Харьковской области российские войска обстреляли автобус. Есть пять жертв.

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