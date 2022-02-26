РФ похвасталась взрывом дамбы для сдерживания поставок воды в Крым

В соцсетях пишут, что это фейк, так как дамба на кадрах не похожая на настоящую. Предполагается, что информация была смонтирована для пропагандистского телеканала.

Российские войска якобы взорвали дамбу на украинской территории, которая сдерживала поставки воды на оккупированный Крым. Видео подрыва было показано в эфире телеканала Звезда, РФ.

Позже в сети появилась информация, что это фейк. Так как настоящая дамба выглядит совсем иначе.

Фото: t.me/insiderUKR/22045 Дамба для сдерживания воды в Крым

Отметим, после аннексии Крыма в 2014 году поставки воды были остановлены.

Напомним, в Харьковской области российские войска обстреляли автобус. Есть пять жертв.

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