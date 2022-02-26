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Украинские мобильные операторы заблокировали доступ для россиян и белорусов

Абоненты из России и Беларуси не имеют доступа к сетям трех мобильных украинских операторов.
Украинские мобильные операторы заблокировали доступ для россиян и белорусов

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети Vodafone Украина заблокирована", - заявила PR-директор компании Виктория Рубан.

Аналогичное решение приняли операторы Киевстар и lifecell.

А украинские киберполицейские заблокировали российские сайты. Среди взломанных сайтов – известные пропагандистские российские медиа-ресурсы, сайт госуслуг, минобороны, Госдумы, МЧС и Кремля.
 

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