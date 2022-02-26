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Зеленский призвал ООН признать действия РФ геноцидом украинского народа

Глава государства просил собеседника помочь с доставкой трупов российских солдат на родину.
Зеленский призвал ООН признать действия РФ геноцидом украинского народа

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, в ходе которых призвал организацию признать войну в Украине геноцидом нашего народа. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН Антонио Гутеррешем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сегодняшнем вечернем обращении Зеленский заявил, что все страны Европы согласились отключить Россию от платежной системы SWIFT. Процедура уже началась.

 

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