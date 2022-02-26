Арестович: Враг несет огромные потери

На данный момент более тысячи российских солдат убиты, еще 2,5 тысячи - получили ранения, информировали в ОП.

Российская армия взяла оперативную паузу, поскольку несет огромные потери, пытаясь атаковать украинские позиции. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"У противника оперативная пауза, но она взята им не добровольно, а благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины. Они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", - сказал представитель власти.

Арестович подвел первые итоги сегодняшнего дня:

Сумы полностью под контролем Украины, Вооруженные силы и местные жители самоорганизовались и держат оборону;

Харьков держится и показывает блестящий результаты свой работы;

под Мариуполь отправляется тактическая группа РФ из Мелитополя. Наши знают про эту проблему и будут встречать врага;

Херсон держат ВСУ и наносят потери противнику.

В ОП акцентировали, что российские военные массово сдаются в плен.

"Потери противника - более тысячи убитыми и около 2,5 тысячи раненых", - резюмировал Арестович.

Как сообщалось, украинским военным и нацгвардейцам удалось вернуть свои позиции в Чернигове. Двух российских военнослужащих взяли в плен, один из которых оказался старшим офицером - майором.

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