Жертвами агрессии РФ стали пятеро детей - омбудсмен

Денисова призвала Детский фонд ООН и Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям.

С начала вторжения России в Украину от вражеских обстрелов погибли пятеро детей, еще 33 - получили ранения. Такие данные в субботу, 26 февраля, обнародовала омбудсмен Людмила Денисова.

"Военное вторжение Российской Федерации в Украину имеет ужасные последствия для всего населения. Самой существенной утратой являются человеческие жизни, в первую очередь - детские. По оперативным данным, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения", - сообщила Денисова.

Среди погибших - мальчик ориентировочно 8 лет, который умер от травм после падения автомобиля с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин; ребенок, получивший тяжелые ранения при обстреле российскими войсками детского сада Солнышко в городе Ахтырка; еще один ребенок погиб от авиаудара по г. Сартана Донецкой области.

Кроме того, в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет в Киеве из-за огнестрельных ранений доставлен семилетний мальчик. Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

Также Денисова обвинила вражескую авиацию в том, что она разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, начиненные взрывчаткой, и призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного положения в Украине.

"Действия РФ нарушают право на жизнь детей, гарантированное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка, и обязательно станут ключевыми доказательствами в ходе расследования Гаагским судом военных преступлений, совершенных государством-агрессором в ходе вторжения в Украину", - заявила омбудсмен.

Напомним, 24 февраля, в первый день атаки РФ на Украину, погибли двое детей.

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