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Российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Мариуполе

Ролик был снят в темноте водителем машины, которая двигалась позади. На кадрах слышны крики и выстрелы.
Российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Мариуполе

Оккупанты обстреливают мирных жителей. Соответстующие кадры опубликовал экс-нардеп Украины Антон Геращенко.

По его словам, видео запечатлено в Мариуполе. На кадрах видно, как оккупанты расстреливают машину мирных жителей.

Ролик снят в темноте водителем машины, которая двигалась позади. На видео четко видно, как бронемашина переградила дорогу, с нее выбежали несколько вооруженных солдат и вытащили из машины водителя и пассажиров.

Водителю, ехавшему позади, удалось пробраться вперед сквозь пули.

Напомним, ранее сегодня оккупанты в Харьковской области обстреляли автобус с мирными жителями. Погибли пять человек.

Жилые кварталы Мариуполя попали под обстрел

 

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