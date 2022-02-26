Российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Мариуполе
Оккупанты обстреливают мирных жителей. Соответстующие кадры опубликовал экс-нардеп Украины Антон Геращенко.
По его словам, видео запечатлено в Мариуполе. На кадрах видно, как оккупанты расстреливают машину мирных жителей.
Ролик снят в темноте водителем машины, которая двигалась позади. На видео четко видно, как бронемашина переградила дорогу, с нее выбежали несколько вооруженных солдат и вытащили из машины водителя и пассажиров.
Водителю, ехавшему позади, удалось пробраться вперед сквозь пули.
Напомним, ранее сегодня оккупанты в Харьковской области обстреляли автобус с мирными жителями. Погибли пять человек.
Жилые кварталы Мариуполя попали под обстрел
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