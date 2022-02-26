В населенные пункты Украины заехали "спящие группы" оккупантов

О подозрительных лицах, снимавших квартиры с декабря прошлого года, просят сообщать правоохранителям.

На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы", которые, арендовав квартиры, ждали времени "Ч". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"В основном квартиры снимали, пользуясь услугами риелторов", - говорится в сообщении.

Сейчас эти лица из "спящих групп" используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп. Они могут быть вооружены.

"Просьба к риелторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", - добавили в пресс-службе Рады.

Тем временем в Харьковской области силы РФ обстреляли автобус. Среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется).

Ранее сообщалось, что в Чернигове взят в плен российский майор. Леонид Щеткин не успел сбежать во время молниеносной атаки бойцов ВСУ и Национальной гвардии.



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