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При обстреле Бородянки погибла семья из шести человек

Вражеской артиллерией уничтожен жилой дом, в котором находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции.
При обстреле Бородянки погибла семья из шести человек

Оккупационные войска в субботу, 26 февраля, обстреляли поселок Бородянка в Киевской области. Погибли шесть человек. Генпрокуратура открыла уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сегодня вражеской артиллерией в пгт. Бородянка Бучанского района уничтожен жилой дом, в котором находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции. Шесть человек погибли на месте, годовалый ребенок правоохранителя выжил, но госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате мощных вражеских обстрелов были разрушены жилые и хозяйственные дома, объекты инфраструктуры населенных пунктов области.

По факту гибели людей и причинения тяжких травм ребенку начато уголовное производство (ч.1 ст.438 УК Украины).

Как сообщалось, сегодня в городе Чернигов российские оккупанты нанесли удар из РСЗО Град. Ракеты попали в жилой дом. В областной больнице выбиты окна.

 

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