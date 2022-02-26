В Черном море корабли РФ захватили гражданское судно

Действия российского флота являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

В районе острова Змеиный в субботу, 26 февраля, российские военные корабли захватили гражданское судно Сапфир. Связи с командой нет, сообщили в Мининфраструктуры.

"Во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно Сапфир. Связь со спасательным судном Сапфир в настоящее время потеряна", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

Как сообщалось, сегодня российские ВМС закрыли район в северо-западной части Черного моря якобы для "контртеррористической операции".

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