ВСУ сбили еще один военно-транспортный Ил-76 с российским десантом
В течение текущих суток российские оккупанты потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника... Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1", - говорится в сообщении.
В Командовании добавили, что фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.
Также молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.
Один украинский летчик сбил шесть российских самолетов
Добавим, что в ночь на 26 февраля под Киевом ВСУ уничтожили российский самолет ИЛ-76 с десантниками на борту. "Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!", - заявили военные.
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