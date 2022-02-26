ВСУ сбили еще один военно-транспортный Ил-76 с российским десантом

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники врага.

В течение текущих суток российские оккупанты потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника... Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1", - говорится в сообщении.

В Командовании добавили, что фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Также молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

Один украинский летчик сбил шесть российских самолетов

Добавим, что в ночь на 26 февраля под Киевом ВСУ уничтожили российский самолет ИЛ-76 с десантниками на борту. "Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!", - заявили военные.



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