В сети появилось видео подбитого вертолета РФ

На видео подбитый и горящий Ми-24 падает в степи. В комментарии сообщается, что на борту был десант. Никто не выжил.

В социальных сетях появилось видео падающего горящего вертолета Ми-24 вооруженных сил Российской Федерации.

В комментарии к видео указано, что вертолет был сбит Стингером под Каховкой.

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Отметим, по сообщениям ВСУ, в течение текущих суток войска РФ потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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