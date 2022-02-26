Ахметов предоставил Украине 150 млн гривен помощи

Сто миллионов бизнесмен выделяет Киеву и еще 50 миллионов – на медикаменты. Их закупку координируют с Минздравом.

Бизнесмен Ринат Ахметов направляет на помощь Украине 150 миллионов гривен помощи, сообщает пресс-служба компании SCM в субботу, 26 февраля.

"Украина в беде, и каждый из нас делает все, что может, чтобы помочь нашей стране. Я помогал, помогаю и буду помогать народу Украины. Сегодня я отдаю 150 миллионов гривен, из которых 50 миллионов – на медикаменты и 100 миллионов гривен – на помощь столице Украины городу Киеву и киевлянам", - сказал Ахметов.

Отмечается, деньги совместно выделят его Благотворительный Фонд, Футбольный клуб Шахтер и другие активы SCM.

Список медикаментов экстренной помощи Фонд определяет в координации с Минздравом Разрабатываются гемоконтейнеры, аптечки и другие медикаменты.

Ранее сообщалось, что Ахметов инициировал досрочную выплату предприятиями SCM миллиарда гривен налогов.

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