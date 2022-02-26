Украина закрывает пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

Те украинцы, которые захотят вернуться в страну, могут сделать это беспрепятственно, подчеркнул глава правительства.

Украинские власти приняли решение приостановить работу пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге вечером в субботу, 25 февраля.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью", - сказал глава правительства и подчеркнул, что те украинцы, которые захотят вернуться в страну, могут сделать это беспрепятственно.

При этом Шмыгаль призвал соотечественников вернуться и доказать, что они "на стороне мира".

Напомним, российские войска проникают на территорию Украины через границу с РФ, Беларусью и с аннексированного Крыма.

УЗ разрушила все железнодорожные переходы между Украиной и РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet