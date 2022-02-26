Германия направит в Украину Стингеры и противотанковые ракеты

Немецкие власти направят в Украину тысячу противотанковых ракет и 500 переносных ЗРК Стингер.

Германия направит в Украину противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер. Это делается, чтобы "помочь Украине защититься от вторгшейся армии Путина". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг - сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от вторгшейся армии Путина", - написал он в своем Twitter.

Шольц уточнил, что Киев получит одну тысячу противотанковых ракет и 500 Стингеров.

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ

Напомним, накануне Германия передала Украине пять тысяч защитных шлемов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet