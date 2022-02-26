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ВСУ отбросили силы врага от Северодонецка

Военная техника оккупантов уничтожена, жертвами боестолкновений стало множество российских солдат.
ВСУ отбросили силы врага от Северодонецка

Под Северодонецком в Луганской области украинская армия уничтожила колонну военной техники оккупанта и отбросила силы врага от города. Об этом вечером в субботу, 26 февраля, сообщил глава Луганской областной гос администрации Сергей Гайдай.

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города. Уничтожена техника и много трупов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Гайдая, под Рубежным защитники отбили вхождение в город вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, российская армия несет огромные потери. За день насчитали более трех тысяч убитых и раненых оккупантов.

 

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