Хватит бомбить Киев, не наша война. Пленный россиянин обратился к землякам
Плененный на территории Украины во время боевых действий капитан полиции из Новокузнецка подробно рассказал весь путь к месту пленения и назвал фамилии всех причастных.
Он сообщил, что всю его колонну "подорвали". А также призвал земляков остановить вторжение в Украину.
В соцсетях появляется все больше видео с пленными россиянами.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet