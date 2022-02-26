Хватит бомбить Киев, не наша война. Пленный россиянин обратился к землякам

Капитан полиции из Новокузнецка попал в плен под Киевом и подробно рассказал, кто и зачем его прислал в Украину.

Плененный на территории Украины во время боевых действий капитан полиции из Новокузнецка подробно рассказал весь путь к месту пленения и назвал фамилии всех причастных.

Он сообщил, что всю его колонну "подорвали". А также призвал земляков остановить вторжение в Украину.

В соцсетях появляется все больше видео с пленными россиянами.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Третьи сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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