Лидер Ичкерии Закаев предложил Украине помощь

Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве для участия чеченских добровольцев в войне против РФ.

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому военное сотрудничество. Об этом сообщает Телеграм-канал УНИАН.

"Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате подписания подобного договора, чеченские добровольцы из Европы и Украины будут воевать против вооруженных сил России, напавшей на Украину.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что высказал мнение о захвате Украины Россией как блогер, а не как политик.

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