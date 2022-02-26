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Провокатор. Киву выгнали из ОПЗЖ

Сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что партии не нужны провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу.
Провокатор. Киву выгнали из ОПЗЖ
Партия Оппозиционная платформа - За жизнь инициировала исключение нардепа Ильи Кивы из фракции. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
 
"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции", – сказал он.
 
Напомним, ранее Кива заявил, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией. Недавно он покинул Украину и уехал в Испанию, но обещал вернуться.
 

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