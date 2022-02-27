Кабмин принял решения по пенсиям и продовольствию

Правительство приняло постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, пособий и расчетов за продукты питания.

Кабинет министров на внеочередном заседании сегодня, 26 февраля, на период военного положения принял ряд решений.

Об этом говорится в обращении премьер-монстра Дениса Шмыгаля.

Кабмин принял постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.

В частности, если нет возможности получить деньги по месту жительства или нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства.

Также Кабмин принял решение по обеспечению стабильной работы производителей продовольствия.

Шмыгаль сообщил, что максимальный срок расчетов за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров уменьшил торговую наценку на бензин и дизельное топливо.

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