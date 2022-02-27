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Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

В Харькове идут ожесточенные бои, информация о пострадавших при попадании снаряда в многоэтажку выясняется.
Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

В Харькове многоэтажный жилой дом попал под обстрел российских военных. Дом поврежден. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она уточнила, что уничтожен дом в Салтовском жилом массиве Харькова.

Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом в Харькове, - написала она.

На фото видно, что в результате обстрела повреждены как минимум три этажа дома.

Ранее сообщалось, что в двух украиснких мегаполисах – Киеве и Харькове – продлили время действия комендантского часа. 

Напомним, в Харькове зафиксировано использование российскими оккупантами кассетных бомб с минами Лепесток. Использование данного вооружения запрещено Женевской конвенцией.

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