Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове
В Харькове многоэтажный жилой дом попал под обстрел российских военных. Дом поврежден. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она уточнила, что уничтожен дом в Салтовском жилом массиве Харькова.
Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом в Харькове, - написала она.
На фото видно, что в результате обстрела повреждены как минимум три этажа дома.
Ранее сообщалось, что в двух украиснких мегаполисах – Киеве и Харькове – продлили время действия комендантского часа.
Напомним, в Харькове зафиксировано использование российскими оккупантами кассетных бомб с минами Лепесток. Использование данного вооружения запрещено Женевской конвенцией.
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