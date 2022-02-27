Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

В Харькове многоэтажный жилой дом попал под обстрел российских военных. Дом поврежден. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она уточнила, что уничтожен дом в Салтовском жилом массиве Харькова.