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Балаклею обстреляли с воздуха

Ракетный удар нанесен по составам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Балаклее к юго-востоку от Харькова.
Балаклею обстреляли с воздуха

Ракетный удар был нанесен по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее к юго-востоку от Харькова. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает Останній блокпост.

В соцсети опубликовали фото и видео последствий обстрела военных складов в Балаклее. 

Отмечается, что зарево от взрывов было видно за 20 км. 

Российские войска подошли к городу еще днем 26 февраля.

Напомним в Харькове многоэтажный жилой дом попал под обстрел российских военных. Дом поврежден. 

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