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Залужный назвал число резервистов теробороны

Почти 40 тысяч украинских граждан вступили в ряды Территориальной обороны Вооруженных Сил.
Залужный назвал число резервистов теробороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ряды теробороны вступили 37 тысяч украинцев.

"Резервисты Сил Территориальной обороны ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч! Спасибо за надежное плечо! Вместе к Победе!", – написал он в Facebook.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин.

ДФТО должны стать важным фактором противодействия диверсантам, а также будут нарушать логистику российских войск.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов. Третьи сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

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