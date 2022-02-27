Под Херсоном россияне расстреляли журналиста

Из автомобиля россияне расстреляли Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналист еженедельника Вокруг тебя.

В районе села Зеленовка возле Херсона российские военные расстреляли гражданского журналиста. Об этом сообщила генпрокрурор Украины Ирина Венедиктова.

"В районе села Зеленовка г. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича - гражданского журналиста информационного еженедельника Вокруг тебя, члена Благотворительного фонда Дом надежды", - написала генпрокурор.

Также Венедктова сообщила, что на трассе в Херсонской области был обстрелян автомобиль скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель скорой помощи и раненый военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.

Генпрокурор Украины подчеркнула, что все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, не уйдут от ответственности.

Ранее сообщалось, что в ходе спланированного вторжения российские войска намеренно убивают и наносят серьезные ранения украинцам. Россия планирует акты геноцида в Украине

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