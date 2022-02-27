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Власти тотально контролируют ситуацию в Украине – ОП

В Украину вторглись около 188 тысяч российских военных, однако их планы по быстрому захвату страны не увенчались успехом.
Власти тотально контролируют ситуацию в Украине – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в областях Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Эхо Москвы, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины. Нет никаких переходов, никаких администраций, никаких городов в подчинении РФ. Безусловно, когда в какие-то маленькие города приходит колонна 60, 80 танков, а в этом городе находится только полиция, никто воевать с танками в этом городе не будет ", – заявил он.
 
По словам Подоляка, "эти танки будут сожжены в других местах, где находятся ВСУ".
 
"Не может сегодня Россия установить контроль ни на Мелитополем, ни над другим городом Украины. Физически невозможно. Это не 2014 год. Здесь не переходят люди массово", – подчеркнул советник главы ОП.
 
 
Как отметил Подоляк, в Украину вторглись около 188 тысяч российских военных. 
 
"Группировка была порядка 187-188 тысяч, это если мы берем с подразделениями Росгвардии, с авиакомпонентом, с морским компонентом. Это достаточно большая ударная группировка. Генеральный Штаб РФ посчитал, что этого будет достаточно, чтобы подавить армию государства, которое существенно меньше",  уточнил он.
 
Советник главы ОП добавил, что россияне могут ввести дополнительный военный контингент из центрального и южного военных округов, однако самые боеспособные войска были именно у границ Украины.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов.

Четвертые сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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