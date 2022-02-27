Власти тотально контролируют ситуацию в Украине – ОП

В Украину вторглись около 188 тысяч российских военных, однако их планы по быстрому захвату страны не увенчались успехом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в областях Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Эхо Москвы, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины. Нет никаких переходов, никаких администраций, никаких городов в подчинении РФ. Безусловно, когда в какие-то маленькие города приходит колонна 60, 80 танков, а в этом городе находится только полиция, никто воевать с танками в этом городе не будет ", – заявил он.

По словам Подоляка, "эти танки будут сожжены в других местах, где находятся ВСУ".

"Не может сегодня Россия установить контроль ни на Мелитополем, ни над другим городом Украины. Физически невозможно. Это не 2014 год. Здесь не переходят люди массово", – подчеркнул советник главы ОП.

Как отметил Подоляк, в Украину вторглись около 188 тысяч российских военных.

"Группировка была порядка 187-188 тысяч, это если мы берем с подразделениями Росгвардии, с авиакомпонентом, с морским компонентом. Это достаточно большая ударная группировка. Генеральный Штаб РФ посчитал, что этого будет достаточно, чтобы подавить армию государства, которое существенно меньше", – уточнил он.

Советник главы ОП добавил, что россияне могут ввести дополнительный военный контингент из центрального и южного военных округов, однако самые боеспособные войска были именно у границ Украины.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов. Четвертые сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору. Вторжение России в Украину. Онлайн

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